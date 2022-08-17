В Волгограде из-за жары изменили график полива в парках

Полив начинают в сумерках. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде весь август стоит дикая жара. Из-за этого чахнут деревья и газон, цветы и кустарники. Поэтому городские коммунальные службы изменили график полива растений в парках, скверах и прогулочных зонах и увеличили часы работы систем орошения и количество водовозок там, где автополива нет, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

Поливают растения в волгоградских парках по ночам, чтобы вода медленнее испарялась и глубже проникала в почву. Там, где есть автоматическая система орошения, время ее работы продлили с 19.00 до 9 утра.

Сейчас по такому принципу поливают зеленые зоны на проспекте Жукова и в парке Героев-летчиков, на раделительной полосе проспекта Ленина и на улице Титова, в парке Аттракционов, в сквере Памяти и в парке Петровском, а также на верхней террасе Центральной набережной, в сквере Пахмутовой и на площади Чекистов.

Там, где водовода нет, деревья и кустарники поливаются вручную из водовозок. Каждая машина берет с собой до 12 тысяч литров воды. В каждом районе города работают по одной-две поливалки. Обдают водой и дороги, чтобы асфальт не плавился под палящим солнцем.