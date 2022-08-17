В Волгограде УФАС уличило органы власти в сговоре при заключении госконтрактов

Фото: УФАС России по Волгоградской области

Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области подвело итоги работы за 6 месяцев 2022 года. В течение полугодия было рассмотрено 26 дел в сфере монополистической деятельности, одно из них было по сговору органов власти с подрядчиками. Был раскрыт ремонтный картель при заключении 6 госконтрактов на сумму более 100 миллионов рублей при ремонте Дворца спорта. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в УФАС России по Волгоградской области.

- Волгоградское УФАС России признало компании «Энергострой+» и «Волгастройсервис», а также областное Управление капитального строительства (УКС) и Главное строительное управление ФСИН России (ГСУ ФСИН) нарушившими антимонопольное законодательство. УКС, ГСУ ФСИН и организации заключили антиконкурентное соглашение, результатом которого стало ограничение доступа на рынок выполнения работ по капремонту, - отметили в ведомстве.

УКС заключило со строительным управлением ФСИН 6 государственных контрактов на выполнение капитального ремонта здания, кровли и чердачных помещений во Дворце спорта. Договоры были подписаны как с единственным подрядчиком. Фактически же ремонт без торгов выполняли «Энергострой+» и «Волгастройсервис», с которыми ГСУ ФСИН были заключило договоры подряда. Действия были расценены как нарушающие конкуренцию. Материалы были направлены в полицию.

Отметим, в течение полугодия большинство рассмотренных антимонопольщиками дел, а именно 352, касалось нарушений законодательства о контрактной системе. 67 дел были возбуждены по нарушениям проведения торгов. Занимались антимонопольщики разоблачением монополий.