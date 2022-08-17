Годовалый ребенок впал в кому после пьянки матери в Волгограде

Полицейские разбираются в обоих происшествиях. Фото: Тат Гаспарян

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия в Дзержинском районе. В одной из квартир травмы получил годовалый ребенок. С мамой мальчику не повезло: женщина состояла на учете, как неблагополучная, периодически уходила в запой. Во время очередного застолья пьяная подруга матери взяла малыша на руки и не удержала - ребенок сильно ударился головой о пол. У него травмы головы.

Мальчика доставили в клиническую больницу №7, состояние крайне тяжелое, его продолжают лечить в отделении реанимацити, - сообщили сайту volgograd.ru в облздраве.

В Ворошиловском районе в больницу попал двухлетний ребенок. Мальчик облокотился на москитную сетку окна на 2 этаже. Она не выдержала веса ребенка и он упал вниз. В доме в этот момент находился брат малыша, мать вышла ненадолго в магазин. Идет проверка.