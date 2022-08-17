В Волгограде полицейские не у всех школ увидели дорожные знаки и разметку

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Перед новым учебным годом Госавтоинспекция проверяет в Волгограде безопасность дорожного движения вблизи школ. Полицейские оценивают состояние тротуаров, пешеходных переходов, ограждений, светофоров, знаков и дорожной разметки. 17 августа совместный рейд с общественниками, депутатами и чиновниками прошел в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах, где ремонтируют дороги. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Не у всех школ созданы условия для безопасности пешеходов.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

- По результатам проверки предложения по устранению выявленных недостатков направлены в органы исполнительной власти, - отметили в региональной полиции.

Отмечается, что рядом со школами, детскими садами, жилыми дворами и остановками применяется комплексный подход для обеспечения безопасности на дорогах. Устанавливаются светофоры, наносится разметка, оборудоваться искусственные неровности.