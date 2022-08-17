Почти 4 миллиона отдала пенсионерка мошенникам в Волгограде

Мошенники обогатились за счет доверчивой пенсионерки. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Каждый день в полицию поступают заявления от обманутых волгоградцев. Горожане сами переводят деньги на чужие счета, поверив мошенников. В Советском районе в ОВД обратилась пенсионерка, она рассказала, что стала жертвой афериста. Он позвонил ей на телефон и представился сотрудником банка. Мужчина поинтересовался количеством денег на счету. Женщина честно призналась – 3 миллиона рублей. Тогда собеседник попросил перевести их на «безопасный» счет. Волгоградка так и сделала, а вскоре исполнила еще одну просьбу банковского работника. Взяла кредит в 600 тысяч рублей, который она также перечислила на нужный счет. Осознание собственной доверчивости пришло через пару часов. Бабушка лишилась в один момент всех накопленных денег, к тому же осталась еще и должна.

- Сейчас сотрудники полиции ведут розыск преступников. По факту преступления возбудили уголовное дело, - сообщили в УМВД по городу Волгограду.