Два жителя Волгограда ночью украли с набережной 5 электросамокатов

Покататься на краденом мужчины не смогли. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В начале августа с парковки на Центральной набережной Волгограда исчезли пять электросамокатов. Фирма по прокату подала заявление о краже в полицию, и вот спустя несколько дней похитителей нашли. Ими оказались 30-летний и 34-летний жители Волгограда. Оба ранее уже были судимы. На них возбудили уголовное дело. За кражу электросамокатов мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по региону.

Как выяснили полицейские, мужчины гуляли ночью по набережной. Когда они увидели на парковке 5 самокатов, решили прихватить их с собой. Один хотели оставить себе, чтобы вдоволь покататься, остальные - продать. Но не успели. Весь краденый транспорт у них изъяли.