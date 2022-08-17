В Волгоградской области сменился руководитель полиции в Быковском районе

Олег Сергиенко получил новое назначение. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области на должность начальника отдела МВД России по Быковскому району назначен полковник полиции Олег Сергиенко. 17 августа 2022 года личному составу его представил начальник регионального главка Дмитрий Вельможко. Предшественник Сергиенко – полковник полиции Нурмуханбет Имашев – ушел на пенсию, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по региону.

Олег Сергиенко - уроженец Быково, в органах служит уже 23 года. Получив высшее юридическое образование, стал следователем в Быковском РОВД. Последние десять лет работал на руководящих постах в отделах полиции по Быковскому и Светлоярскому районам. В последнее время был руководителем отдела полиции №4 в центре Волгограда.