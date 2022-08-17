Два Брата дождались расчистки в Волгоградской области

Фото: Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

В Волго-Ахтубинской пойме началась экологическая реабилитация озера Два Брата. Его будут расчищать в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» в течение двух лет. На озере площадью 16,5 га очистят протоки от донных отложений, древесины, кустарников, валежника и мусора. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Также специалисты восстановят гидротехнические сооружения, по которым вода в озеро поступает во время паводков, углубят ложе водоема. Во время расчистки обустроят глиняный замок для сохранения воды в озере в меженный период. На берегу у Двух Братьев высадят деревья и кустарники, на склонах – многолетние травы.

Всего в 2022 году в Волго-Ахтубинской пойме расчистят 15 ериков и озер. Определились подрядчики на разработку проектов по восстановлению еще 28 водоемов.