В Волгоградской области коронавирусом заразились почти 200 человек

За сутки с коронавирусом госпитализировали 65 волгоградцев Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области в течение пяти дней прирост заразившихся коронавирусом держался примерно на одном уровне. В среду заболеваемость снова поползла вверх. За сутки ковид подхватили почти две сотни волгоградцев. 17 августа 192 человека заболели COVID-19, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. В последний раз такие цифры в Волгоградской области фиксировались в начале мая.

Среди 192 заболевших 20 детей. За сутки в ковидные стационары госпитализировали 65 пациентов. Всего на сегодняшний день от коронавируса лечатся дома и в больницах 4063 волгоградца. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровели за сутки 11 жителей.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

17 августа смертей от коронавируса не зафиксировали в Волгоградской области.

Отметим, в России в среду ковид выявили у 33 106 пациентов –30 тысяч человек заразились за сутки впервые с 20 марта.