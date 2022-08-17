Роспотребнадзор советует волгоградцам не отказываться от жиров в рационе

Не все жиры одинаково полезны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспортебнадзоре решили просветить волгоградцев о пользе и вреде насыщенных жиров. Холестерин бывает плохой и хороший, напоминают в ведомстве. Хороший защищает от заболеваний сердца, поэтому жителям Волгоградской области рекомендуют употреблять жиры в пищу. Но из правильных продуктов. Полезные жиры можно получить из отварного мяса, сыра, сметаны, сливочного и кокосового масла. Но во всем нужна норма – съедать в день стоит не более 20-21 г насыщенных жиров.

Холестерин, по словам санитарных врачей, играет важную роль в строительстве клеточных мембран и выработке гормонов. Он важен для нормальной работы иммунной, нервной, пищеварительной систем. Но, если употреблять жиры в избытке и поучать их из жареного мяса, колбасы и полуфабрикатов, холестерин начнет откладываться на внутренних стенках артерий. Образуются бляшки, астеросклероз, и как итог – ишемическая болезнь сердца и головного мозга, инфаркты и инсульты, закупорка тромбов. Помимо неправильного питания, к этому может привести снижение функции щитовидной железы, алкоголизм, наследственность, низкая активность и стресс.