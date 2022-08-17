В Волгоградской области за сутки без вести пропали пятеро детей

Всех сбежавших детей нашли за день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области 16 августа полицейские получили заявления о пропаже сразу пятерых детей. Школьники пропали без вести в Волгограде, Камышине и Городищенском районе. Полицейские отправились на поиски детей, к счастью, всех удалось найти живыми и здоровыми. Их передали родителям, инспекторы ПДН разбираются в уходе детей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Камышине нашли учеников 6-го и 8-го классов местных школ. Один из них, 12-летний мальчишка, уже не первый раз сбегал из дома, поэтому его поставили на профилактический учет. В Красноармейском районе Волгограде разыскали 15-летнего учащегося вечерней школы. В Городищенском районе двое воспитанников социально-реабилитационного центра сбежали из детского лагеря.

- К несовершеннолетним, совершившим самовольные уходы будут, применены меры профилактического характера и иные меры воздействия в соответствии с законодательством, - отметили в региональной полиции.

Также из-за непослушных детей штрафы могут получить их родители.