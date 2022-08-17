Пьяный волгоградец кулаками избил своего знакомого до смерти

Следователи выясняют все обстоятельства убийства Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде возбудили уголовное дело на 42-летнего мужчину. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 15 августа волгоградец был в гостях у своего знакомого в квартире дома №2а на улице Саушинской в Красноармейском районе. Во время распития алкоголя у них возникла ссора, гость начал избивать 55-летнего хозяина квартиры. Мужчина бил знакомого кулаками по голове и в грудь, отчего тот упал без сознания. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Соседи, услышав звуки драки, вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть мужчины. Следователи устанавливают все обстоятельства убийства. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.