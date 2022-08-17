В Волжском разыскивают водителя, сбившего на пешеходном переходе мужчину

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области разыскивают водителя, который совершил ДТП вечером 16 августа. В 22.53 в Волжском на улице Карбышева неизвестный автомобиль двигался со стороны улицы 87-й Гвардейской по направлению к улице Оломоуцкой. Напротив дома №160 на регулируемом пешеходном переходе машина сбила 34-летнего мужчину. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас полиция устанавливает его личность и ведет розыск. Пешеход получил травмы и был госпитализирован.