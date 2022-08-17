Под Волгоградом 16-летний угонщик спалил машину

Парня взяли с поличным. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Ночью 16 августа двое жителей города Волжского едва не лишились своих автомобилей. 16-летний подросток пытался угнать две машины – «четверку» и «Волгу» - и поджег одну из них. Парня на месте преступления задержал наряд ДПС, решается вопрос о возбуждении уголовных дел, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области.

Угонщика заметили на придомовой парковке на улице Пушкина. Очевидцы вызвали полицию. Парня задержали, когда он, скрутив провода замка зажигания, пытался выехать с парковки на «ВАЗ-2104». До этого он так же пытался угнать «ГАЗ-310290» от дома на улице 40 лет Победы, но не сумел и поджег автомобиль.