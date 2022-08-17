Следователи возбудили уголовное дело после получения травмы волгоградцем на Орловском пруду

Следователи разбираются во всех обстоятельствах ЧП. Фото: Олег Золотов

СУ СК по Волгоградской области приняло решение возбудить уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности дизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вредя здоровью человека». Пока по факту, но отвечать скорее всего придется организатору отдыха у воды на Орловском пруду, где 9 июля получил тяжелейшую травму 31-летний волгоградец.

Вместе с друзьями он снял беседку, в которой компания отдыхала. Мужчина решил искупаться. Нырнул в воду и попал как раз на бетонную плиту. В итоге приехавшие врачи диагностировали перелом позвоночника. Молодой человек попал в реанимацию.

- Беседка, прилегающая к ней территория, а также берег водоема, не были оборудованы специальными информационными знаками, табличками и баннерами, запрещающими купание в водоеме и предупреждающими о наличии на дне водоема предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья отдыхающих лиц, - пояснили сайту Volgograd.kp.ru в СУ Ск по Волгоградской области.

Хотя когда все случилось, руководство фирмы утверждало, что аншлаги были, просто на них никто не смотрел.

В этом году на Оловском пруду получили травмы уже два человека. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Кстати, это не единственный случай, когда человек получил травму на Орловском пруду. Еще 19 июня 26-летний парень сломал себе шею, когда нырял в пруд. Он нуждается в помощи.

Сейчас следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах ЧП и выяснить степень вины организаторов отдыха.