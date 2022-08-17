В Волгограде перекрыли движение по «танцующему» мосту через Волгу

Перед мостом образовалась пробка. фото: Архив "КП". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Утром 17 августа неожиданно было перекрыто движение по мосту через Волгу. Автомобилистов разворачивают со стороны Краснослободска и Волгограда наряды ГИБДД. Очевидцы сообщают, что перед «танцующим» мостом дежурит большое число полицейских, бригад скорой помощи, спасатели. На путепровод пускают только спецмашины.

Со стороны оперативных служб регионе не последовало комментариев по поводу перекрытия движение по мосту.

Затор образовался в пойме. Данные портала "Яндекс.Пробки".

Волгоградцы, которым нужно было проехать по мосту через Волгу, сообщают, что им советуют объезжать через Волжский. На трассе «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба» образовалась огромная пробка. Затор в пойме по направлению в областной центр растянулся почти на 7 километров от поселка Третий решающий до Госпитомника. У моста со стороны Волгограда пробки нет.

Никаких опасных или взрывчатых предметов найдено не было. Примерно в 10.30 движение по мосту возобновилось в обычном режиме.