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Происшествия17 августа 2022 7:18

Под Волгоградом водитель погиб, вылетев на машине в кювет

Мужчина скончался в карете скорой помощи
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. 16 августа в 10.57 на трассе «Жирновск - Вешенская» в Михайловском районе 52-летний водитель за рулем «Hyundai Elantra» не справился с управлением. Иномарка выехала на левую обочину, после чего опрокинулась в кювет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Она повезла пострадавшего водителя в больницу, который от полученных травм скончался в машине неотложки.