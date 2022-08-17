Под Волгоградом водитель погиб, вылетев на машине в кювет

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне в Волгоградской области произошло смертельное ДТП. 16 августа в 10.57 на трассе «Жирновск - Вешенская» в Михайловском районе 52-летний водитель за рулем «Hyundai Elantra» не справился с управлением. Иномарка выехала на левую обочину, после чего опрокинулась в кювет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Она повезла пострадавшего водителя в больницу, который от полученных травм скончался в машине неотложки.