В Волгограде умершая пенсионерка несколько дней пролежала в квартире

Следователи проводят проверку. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Тело давно скончавшейся одинокой пенсионерки обнаружили накануне в одной из квартир на улице Кузнецкой в Ворошиловском районе Волгограда. Тревогу забили соседи 60-летней женщины, когда почувствовали смрадный запах в подъезде. Вызвали полицию и МЧС, те вскрыли квартиру и нашли внутри покойную хозяйку, сообщили сайту volgograd.kp.ru в следственном управлении СКР по волгоградской области.

- Женщина проживала одна, болела, - рассказали следователи, которые проводят проверку.

Никаких признаков насильственной смерти на теле пенсионерки не обнаружили.

Напомним, подобные случаи в Волгограде не редкость. На днях тело давно умершего пенсионера обнаружили в квартире на юге города.