В Волгограде завершен ремонт дорог на десятках улиц

На части дорожных объектов ремонт еще идет. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Более 400 тысяч квадратных метров новенького асфальта уже могут оценить волгоградские автомобилисты. Из 540 тысяч «квадратов», которые запланировали к ремонту в этом году, с начала дорожно-строительного сезона подрядчики сделали порядка 75%. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Волгограде восстановят 70 улиц, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Конкурсы отыграли заранее, подготовили технику и материалы. Так что дорожники приступили к ремонту весной, как только позволила погода, и большую часть запланированного закончат летом. На сегодня уже завершили основные работы на улице Тимирязева в Советском районе, на Новодвинской и Кунцевской в Дзержинском, на улицах Подольской, Губкина и в переулке Успенском в Кировском, Кабардино-Балкарской на Тракторном, Котлубанской, Ковенской и Моздокской в Ворошиловском. И это далеко не полный список.

Принимают дороги у подрядчиков только после того, как качество работ и асфальта подтвердят в муниципальной лаборатории. Сегодня проходят экспертизу пробы с улицы Льежа в Ворошиловском, Раздольной в Дзержинском, улиц Ленина и 10-й дивизии НКВД в Центральном. Завершают работы в поселке Металлургов, на улицах Карла Маркса, Туркменской, Кутузовской и других.

Кроме того, в Волгограде строят четыре дороги в Советском районе, также должны отремонтировать три путепровода в Дзержинском и Красноармейском. Идет ремонт проездов и во дворах.