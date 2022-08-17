Волгоградцам предлагают два новых тарифных плана для проезда на общественном транспорте

Новые тарифы введут после одобрения депутатов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волограде действует несколько тарифных плана для проезда на муниципальном транспорте. Чиновники предлагают ввести еще два для удобства горожан. Первый послужит дополнением к пересадочному. Работать он будет два часа. За первую поездку в течение этого времени пассажир должен заплатить 25 рублей, а за все остальные – по 10 рублей.

Второй тариф – «Единый». За 1800 рублей в месяц волгоградцы смогут ездить бесконечное количество раз на любом муниципальном общественном транспорте: автобусах, троллейбусах, трамваях и СТ. Кстати, о нем просили сами волгоградцы. Кому-то удобно пользоваться транспортом без ограничений и при этом экономить.

Два новых тарифных плана предстоит утвердить на очередном заседании Гордумы. Но вряд ли депутаты воспротивятся новшеству.