Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 августа 2022 6:56

Волгоградцам предлагают два новых тарифных плана для проезда на общественном транспорте

Их предстоит утвердить на заседании Гордумы
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Новые тарифы введут после одобрения депутатов.

Новые тарифы введут после одобрения депутатов.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волограде действует несколько тарифных плана для проезда на муниципальном транспорте. Чиновники предлагают ввести еще два для удобства горожан. Первый послужит дополнением к пересадочному. Работать он будет два часа. За первую поездку в течение этого времени пассажир должен заплатить 25 рублей, а за все остальные – по 10 рублей.

Второй тариф – «Единый». За 1800 рублей в месяц волгоградцы смогут ездить бесконечное количество раз на любом муниципальном общественном транспорте: автобусах, троллейбусах, трамваях и СТ. Кстати, о нем просили сами волгоградцы. Кому-то удобно пользоваться транспортом без ограничений и при этом экономить.

Два новых тарифных плана предстоит утвердить на очередном заседании Гордумы. Но вряд ли депутаты воспротивятся новшеству.