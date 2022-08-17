В Волгограде больше двух месяцев ищут мужчину с голубыми глазами

Фото: "ЛизаАлерт"

В Волгограде более двух месяцев ищут пропавшего Алексея Кузнецова. 44-летний мужчина бесследно исчез, перестав выходить на связь с 7 июня. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». Волонтеры просят волгоградцев помочь с поиском пропавшего мужчины.

Рост Алексея 165 сантиметров, у него плотное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. В какой одежде он был в день исчезновения, неизвестно. Жителей Волгограда и области, которые могут владеть информацией о местонахождении мужчины или видели его, просят позвонить по телефонам 8(800) 700-54-52 или 112.