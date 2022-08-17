Волгоградский общественник предложил штрафовать на 5 тысяч и бить нагайкой за мусор на пляже

К сожалению, свиньи есть на каждом пляже. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Горы мусора на пляже мало кого удивляют. Несмотря на увещевания и многочисленные акции, места у воды быстро превращаются в помойки. Член общественной палаты Волгоградской области Сергей Жуков в своем телеграм-канале высказался по поводу волгоградцев, оставляющих за собой грязь после отдыха.

- А волгоградцы не пробовали убирать за собой мусор на пляже и в других местах отдыха! Или опять "администрация" виновата?!

Под постом разгорелась интересная дискуссия между политологом Александром Сайгиным и автором.

Александр предложил в этом случае отменить налог - ну раз вся ответственность на людях, а не на власти а Сергей в ответ предложил ввести штрафы. Например, 5 тысяч за брошенный пакет с мусором и 10 тысяч за «нагадил на пляже». А вдобавок задействовать казаков, которые будут стегать нагайкой нарушителей.

- Штрафы существуют, - уточнил Александр Сайгин. - И администрации ещё в середине нулевых предлагалось ввести коммунальную милицию, но ничего не случилось.

- Значит надо возобновить тему коммунальной милиции в сезон в местах отдыха. Но тему нагайки я бы не отменял, быдляк только такое понимает...

Возможно, эти идеи Сергей Жуков предложит на очередном заседании общественной палаты. Так что не удивляйтесь казакам с нагайками где-то на Бобрах или на Сарпинском. Главное, бумажкой в урну попасть, если ее поставят, да и купальник позакрытей - на всякий случай.