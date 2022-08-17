МЧС предупредило волгоградцев о ливне, граде и шквалистом ветре в ближайшие три дня

Непогода задержится на три дня. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области после изнуряющей жары снова приходят дожди. Правда, не затяжные и спокойные. МЧС по Волгоградской области предупреждает о неблагоприятных погодных условиях: ливнях, грозах, граде и порывах ветра до 25 метров в секунду. Стихия может разбушеваться уже этим утром. Непогода сохранится в течение трех суток: 17, 18 и 19 августа. Так что в эти дни не следует выходить на реку, парковать машину возле деревьев и рекламных конструкций, отправляться в путешествия на природу. Если вы увидите оборванные провода, не надо их трогать, а необходимо сообщить о них энергетикам или в МЧС.

Температура воздуха днем обещают до +31, а ночью до +21 градуса. Так что тепло сохранится.