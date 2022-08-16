Импортозамещение бытовой химии замедлило инфляцию в Волгоградской области

Импортную продукцию подвинули волгоградские производители. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области замедлилась инфляция. Об этом говорят эксперты Банка России, которые постоянно мониторят цены и ситуацию на рынке. По их мнению, этому приятному факту поспособствовало увеличение урожая фруктов и овощей, которое повлекло снижение цены, а также появление на прилавках бытовой химии местного производства. Она составила конкуренцию привычным брендам, у покупателей появился выбор.

Если в июне, по данным Южного ГУ Банка России, инфляция в регионе составила 15%, то в июле уже 13,8%.

- В июле в Волгоградской области замедлились годовые темпы роста цен на фрукты за счет расширения предложения яблок, груш, винограда, бананов и апельсинов. Этому способствовали снятие ограничений на импортные поставки и увеличение площадей фруктовых садов местных аграриев, – объяснил сайту volgograd.kp.ru заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Дмитрий Каменев.

Специалист также считает, что помогло импортозамещение. В магазинах все больше моющих и чистящих средств волгоградского производства, которые дешевле импортных – там цены взлетели в космос. Кроме того, эксперты отмечают снижение цен на картофель, капусту и морковь, хлеб и хлебобулочные изделия, молочку и мясную продукцию. Говорят, это произошло не без участия господдержки.