В Волгограде поливать дороги стали чаще

Поливалки стали выходить на дороги чаще. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за жары в Волгограде стали чаще проливать дороги водой. Количество дневных рейсов спецтехники увеличили во всех районах, в некоторых - вдвое. А по ночам в городе ежедневно проводят уборку – подметают и моют прилотковую часть дорог, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Чтобы в сорокаградусный зной дороги не «поплыли», КДМ проливают проезжую часть магистралей, главных улиц и основных дорог в районах. Это позволяет охладить не только раскаленный солнцем асфальт, но и воздух. прибивает и пыль. Особое внимание уделяют главным транспортным артериям города - продольным магистралям. В среднем за одну смену спецтехника увлажняет порядка 2,3 квадратных километра проезжей части. Также обрабатывают тротуары и остановки общественного транспорта.