В Волжском два дня не будут продавать алкоголь из-за фестиваля ULTRA 100

Город Волжский в эти выходные 20 и 21 августа 2022 года будет принимать тысячи гостей масштабного фестиваля спорта, музыки и самовыражения ULTRA 100. Ультрамарафон и другие дистанции для бегунов, соревнования по сап-серфингу и конному туризму, и просто большой праздник для тех, кто придет поддержать спортсменов, послушать музыку и много разных активностей обещают организаторы. Ожидается очень большое скопление людей, поэтому ради безопасности всех участников в городе решили ограничить продажу алкоголя. Как сообщает администрация города Волжского, ограничения вводятся вблизи с местом проведения мероприятия.

Рядом с парком ВГС, где пройдет фестиваль, два дня не будут продавать спиртное. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сухой закон будет действовать в магазинах с 8 до 23 часов 20 и 21августа. Распивать спиртное можно будет только в заведениях общепита. Сухой закон вводится в следующих границах.

- улица Набережная, 75-77 (включительно), 12л

- проспект Ленина, 76-86

- проспект Ленина, 75-97

- улица Энгельса, 1

- улица Сталинградская, 3-9