В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 14-летней давности

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Кадр с видео СУ СКР по Волгоградской области.

В Волгограде оперативники задержали мужчину, который подозревается в убийстве, совершенном 14 лет назад. В марте 2008 года в квартире дома на проспекте Канатчиков в Красноармейском районе был найден мертвым 49-летний волгоградец. У него были ножевые ранения. Установить личность и найти убийцу тогда не удалось. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Только спустя более чем 14 лет следователи после дополнительное дактилоскопической экспертизы нашли подозреваемого. На месте преступления были отпечатки пальцев 46-летнего мужчины.

- Установлено, что в тот день мужчины распивали спиртные напитки в квартире погибшего. Между ними возник конфликт, и злоумышленник нанес своему приятелю удар кухонным ножом, а затем скрылся с места преступления, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мужчину задержали, ему предъявили обвинение. Он признал свою вину. Суд поместил его в СИЗО. Волгоградцу грозит до 15 лет тюрьмы.