Четыре района Волгограда оставят без света 17 августа

Электричества не будет почти весь рабочий день. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В среду локальный блэкаут из-за плановых ремонтов на электросетях объявят в отдельных жилых массивах четырех районов Волгограда. Отключат электричество в Ворошиловском и Советском, Дзержинском и Красноармейском. Без света и работающих сплит-систем нескольким тысячам волгоградцам в самую жару придется провести несколько часов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

Жители трех улиц Дзержинского района останутся 17 августа без электроэнергии с 9 до 16 часов. Коснется это домов на улицах Генерала Гурова, 2а, Миусской, №33-67, 38-66 и 66а, Продольной, №137-165 и 150-176. В Ворошиловском районе локальный блэкаут объявят с 8 до 16 часов на улице Ужгородской в домах №76а,78, 82а, 86-96, 102, 104, 112а, 112 и 114-128, а также в двух СНТ – Спартак и Прогресс. В Советском районе Волгограда 17 августа не будет света лишь в одном доме на улице Криворожской, 2в. Отключат электричество на полдня - с 13 до 17 часов.

И в Красноармейском среди коммунальных страдальцев в этот день с 12 до 17 часов окажутся жители трех улиц: Ленинаканской, №93-109 и 70-82, Костюшко, №90-112, Плеханова, №75-97 и 178/33, а также домов в СНТ Шлюзовик, №2-16 и 3-7. Обитатели еще восьми улиц будут сидеть без света с 9.00 до 17.00. Среди них окажутся жители домов по адресам: улица Куйбышева, №3-19, 8, Лазоревая, №143-165, Луговая, №95-123 и 116-130, Минская, №150-152 и 176-178, Пригородная, №3-9 и 4-10, Союзная, №1-19 и 2-16а, а также переулок Пригородный, №3-5 и 4-6, и Пригородный тупик, 3.