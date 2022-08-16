«Ротор» решил расстаться с двумя футболистами

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» решил распрощаться с двумя футболистами, которые не закрепились в составе. Контракт по обоюдному согласию были расторгнуты с Исламитдином Абдуллаевым и Григорием Тарновым. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе волгоградского клуба.

Исламитдин Абдуллаев перешел в «Ротор» год назад. В прошлом сезоне он провел 23 матча в ФНЛ и Кубке России, также выступал за вторую команду. В нынешнем игровом году Второй лиги защитник на поле не появлялся. Также главным тренером Алексеем Стукаловым не использовался в новом сезоне Григорий Тарнов. 21-летний защитник пополнил клуб 2 года назад, но играл только за «Ротор-2».

Отметим, «Ротор» в группе 1 Второй лиги после четырех турах с 12-ю очками занимает единоличное первое место, опережая ближайшего преследователя «Кубань-Холдинг» на 3 очка. Между собой команды встретятся уже в ближайшем туре в станице Павловской 21 августа.