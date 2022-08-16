Беременных волгоградок с коронавирусом направляют в инфекционные стационары

За каждой беременной волгоградкой с коронавирусом закрепляют участкового терапевта. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Волгоградской области цифры по коронавирусу не радуют. Медики прогнозируют дальнейший рост. В этой ситуации особенно не просто приходится тем, кто ждет малыша. Риск заразиться высокий. Но даже когда будущей маме приходит положительный тест н а ковид, волноваться не стоит. Алгоритм действий уже отработан. Как рассказали сайту Volgograd.kp.ru в облздраве, за каждой такой пациенткой устанавливают патронаж участкового терапевта. Беременных волгоградок госпитализируют в инфекционные стационары в зависимости срока гестации и сопутствующих заболеваний, если они есть. Жительниц Волгограда в основном направляют в больницу № 7, где есть необходимые условия для оказания помощи зараженным коронавирусом.

Если же роды начались внезапно, будущих мам везут в боксированные палаты обсервационных отделений родильных домов.

Кстати, тесты на COVID-19 есть во всех родильных домах и женских консультациях.

Также продолжается и вакцинация беременных и тех, кто только собирается стать мамой. Это позволяет вовремя выработать иммунитет к опасной болезни.