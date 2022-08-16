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Общество16 августа 2022 13:14

Дожди принесут в Волгоградскую область похолодание до +12 градусов

Но в Волгограде днем все еще обещают жаркую погоду
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Дождь в Волгограде прогнозируют не раньше четверга.

Дождь в Волгограде прогнозируют не раньше четверга.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер, которые прогнозируют на 17 августа 2022 года синоптики, принесут в Волгоградскую область ночную прохладу. Температура воздуха в отдельных районах в ночь на среду опустится до плюс 12 - 17 градусов, в большинстве районов будет 20 – 25 градусов тепла, в Волгограде – плюс 23 – 25 градусов. Зато днем адский зной вновь вернется. В областном центре будет жара до 37 градусов, по области – до 42 градусов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

В Волгограде 17 августа существенных осадков не прогнозируют. Небольшой дождь в областном центре местами пройдет лишь в четверг, 18 числа. Согласно прогнозу погоды, он собьет жару до вполне привычных волгоградцам отметок. Днем будет до 32 градусов тепла, ночью – плюс 22 – 24 градуса.