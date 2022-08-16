В аэропорту Волгограда пройдет музыкальный фестиваль с участием группы Plazma

Фестиваль пройдет напротив терминалов аэропорта Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в сентябре пройдет музыкальный фестиваль в не самом привычном для таких мероприятий месте. Мероприятие «Indian summer fest» состоится в аэропорту. На фестивале выступят волгоградские кавер-группы Мадрид, Третий Рим, RussoTuristo, Megapolis. Хедлайнером вечера станет группа Plazma. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

Сцена будет установлена не на взлетное полосе и не в зале ожидания. Фестиваль пройдет на газоне напротив терминалов аэропорта. Для волгоградцев и гостей города будут работать интерактивные фотозоны, фудкорты, лаунж-зона. Фестиваль «Indian summer fest» пройдет 9 сентября в 18.00. Завершится он праздничным фейерверком.