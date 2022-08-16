Волгоградцы называют свои машины «котиками», «ласточками» и «валерами»

Многие любят свое авто даже больше, чем жену или кума. Фото: Екатерина АФАНАСЬЕВА

Автомобиль для многих волгоградцев не только средство передвижения, но и член семьи. В этом убедились специалисты онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты, которые провели опрос среди жителей региона. Выяснилось, что почти половина дает своим машинам имена. Чаще всего одушевлением занимались женщины. Среди обращений к любимому авто преобладают «ласточки», «девочки», «котики», «красавчики», встречались и брутальные имена Вова и Валера. Лучшим другом железного коня считают 49 процентов участников опроса, 28 уверены, что это полноправный член семьи, а 3 процента ценят машину больше, чем жену или кума. Поэтому когда садятся за руль, они здороваются со своей ласточкой, благодарят за хорошую работу и никогда не ругаются. И только для 20 процентов авто – это всего лишь средство передвижения.

В среднем волгоградцы тратят на машину до 5 тысяч рублей, четверть опрошенных готовы раскошелиться и на 15 тысяч. А каждому десятому ежемесячное обслуживание обходится до 45 тысяч рублей.

38 процентов участников опроса чаще всего с неполадками в авто идут в мастерскую, 34 процента шаманят над машиной сами, а 28 просят разобраться в моторе родственников.

Среди того, что автовладельцы обычно делают сами – это мойка, замена масла и шин, а иногда и неполадки со светом и тормозами. За починку двигателя обычно берется лишь 23 процента, а за электронику и того меньше – 16 процентов.