В Волгограде по решению суда переделают капремонт крыши

Брак устранят по решению суда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Переделать капремонт крыши вскоре должны в доме №29 на проспекте Ленина в центре Волгограда. Ворошиловский районный суд поддержал требования инспекции о понуждении Регионального фонда капитального ремонта исполнить ранее выданное предписание и устранить допущенные нарушения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном госжилнадзоре.

Жильцы пожаловались в ГЖИ на недостатки капремонта крыши. Выездная проверка подтвердила, что примыкания металла на новой кровле сталинки у Дома офицеров повреждены, часть элементов отсутствует, отметы водостока установлены с нарушениями. Фонду капремонта выдали предписание устранить брак, но его проигнорировали. Поэтому инспекция обратилась в суд. Теперь по его решению и будут переделывать брак.