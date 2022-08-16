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Здоровье16 августа 2022 12:11

В Волгоградской области мужчина скончался от появившихся в организме паразитов

Тактика его лечения согласовывалась с ведущими врачами Волгограда
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Мужчину госпитализировали из-за тяжелой формы хронического заболевания

Мужчину госпитализировали из-за тяжелой формы хронического заболевания

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Волгоградской области погиб мужчина, у которого развилось паразитарное заболевание. 42-летний пациент был госпитализирован в Михайловскую ЦРБ. У него была тяжелая форма хронического заболевания, появились осложнения от появившихся в организме паразитов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве, тактика лечения неоднократно согласовывалась со специалистами ведущих медучреждений Волгограда.

Несмотря на все старания врачей, лучше пациенту не становилось. Состояние прогрессивно ухудшалось. К сожалению, он скончался от осложнений паразитарного заболевания.