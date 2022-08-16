В Волгограде полностью отремонтировали проезды в трех дворах

Так сейчас выглядит двор на Циолковского, 5. Фото: администрация Волгограда.

В Волгограде в этом году обновляют проезды в 42 дворах. Во многих работы в разгаре, а кое где жители уже вздохнули: техника и рабочие уехали, оставив им новенькие дороги. По информации мэрии города, полностью завершено восстановление дворовых проездов на Циолковского, 5, Ким, 10, и Ангарской, 114. Здесь поставили новые бордюры, построили новые дороги и тротуары.

А таким этот двор был всего полтора месяца назад. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Это те адреса, на которые сильнее всего жаловались жители, и комиссия администрации признала – жалобы обоснованы. Поэтому дворы в числе первых попали в программу обновления. Дорожники в общей сложности заменили 3800 квадратных метров покрытия, сделали парковочные и разъездные карманы для водителей. Пешеходы порадуются свежим дорожкам без ям и колдобин.

Рабочие еще вернутся в эти дворы – установить здесь фонари, урны и лавочки. А бригады дорожников вместе со спецтехникой переместились на другие объекты – сейчас кипит ремонт еще в 30 дворах.