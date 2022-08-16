В Москве устроившим драку в метро волгоградцам распылили газ в лицо

Кадр с видео МВД Медиа

На станции метро «Александровский сад» в Москве отметились двое жителей Волгограда. Они устроили драку, в которой также принял житель Санкт-Петербурга. У троих в подземном переходе возник конфликт, который перерос в потасовку. Петербуржец пытался убежать, перепрыгивая через турникет, он разбил его, после чего распылил газ из баллончика в сторону волгоградцев.

Конфликт запечатлела камера видеонаблюдения. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Главка МВД столицы, полицейские сразу же задержали 48-летнего жителя Санкт-Петербурга. Волгоградцам удалось сбежать, но на следующий день их нашли и также доставили в отдел полиции. На всех троих составили протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство. Тверской районный суд признал их виновным и наказал штрафами.