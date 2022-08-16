В Волгоградской области за сутки госпитализировали почти сотню пациентов с COVID-19

В больницах и амбулаторно от коронавируса сейчас лечатся 3 882 волгоградца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области резко выросло число заразившихся коронавирусом, которым требуется стационарное лечение. За последние сутки в ковидарии госпитализировали 87 пациентов. Днем ранее врачи направили в больницы только 14 волгоградцев, вообще в августе ежесуточно на стационарное лечение переводили 40-50 заразившихся.

Выявили 16 августа COVID-19 у 165 волгоградцев, об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные портала стопкоронавирус.рф. Рост заболеваемости в Волгоградской области остановился на одном уровне.

Среди 165 заболевших во вторник 27 волгоградцев. В настоящее время от коронавируса лечатся 3 882 жителя Волгоградской области, как в стационарах, так и амбулаторно. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе. За последние сутки выздоровели 8 пациентов.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

За время распространения вируса в Волгоградской области подхватили его 229 679 человек. Вылечились 218 899 жителей. Смертельным стал коронавирус для 6 898 волгоградцев.