Из Волгограда пустят дополнительные электрички на фестиваль ULTRA 100

Электрички пустят для гостей фестиваля. Фото: ПривЖД

С 20 по 21 августа 2022 года в городе Волжский пройдет большой фестиваль ULTRA 100. Чтобы волгоградцы тоже смогли принять участие в забегах, активностях, посмотреть соревнования и шоу-программу, из Волгограда в Волжский и обратно пустят дополнительные электрички, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Так, 20 августа 2022 года от станции Волгоград-1 в волжский пустят пригородный поезд №6437/6438 с отправлением в 7.45 и прибытием на конечную в 8.37. Обратно гости фестиваля смогут уехать поездом №6427/6428 Волжский – Волгоград-1, который поедет из Волжского в 22.57.

21 августа по маршруту Волгоград – Волжский пойдет поезд №6437/6438, от станции Волгоград-1 он тронется в 9.00. Обратный поезд №6427/6428 из Волжского отправится в 20.50.