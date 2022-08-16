Приставы арестовали имущество завода «Волгобас» за долги по налогам

Предприятие продолжает выпуск продукции. Фото: ООО "Волгобас"

Судебные приставы суровы не только в отношении простых граждан, но и крупных предприятий. Пресс-служба ФССП по Волгоградской области сообщила об аресте имущества крупного завода по производству автобусной техники. Предприятие задолжало по налогам 52,5 миллиона рублей. Добровольно платить отказывается, поэтому и наложили арест на производственную базу предприятия на 47 миллионов рублей.

Неужели одно из немногих оставшихся крупных производств находится в предбанкротном состоянии? На самом заводе поспешили успокоить. Это рабочие моменты.

- Финансовые и юридические службы компании находятся в постоянном контакте с государственными органами, ситуация разрешается в рабочем порядке, а все задолженности будут погашены до конца августа. «Волгабас» работает и продолжает исполнять все обязательства, - пояснили в пресс-службе "Волгобаса"

Как подчеркнули на предприятии, в 2021 году они перечислили в бюджеты всех уровней 157 миллионов рублей, в этом году за 7 месяцев сумма уже составила 233 миллиона рублей. Так что волноваться не стоит. Выпуск продукции продолжается.