В Волгограде из-за замены теплосети на улице Козловской ограничат движение

Движение возобновят после завершения работ и восстановления асфальта. Фото: КТ

В Ворошиловском районе Волгограда в ближайшее время заменят часть магистрального теплопровода на улице Козловской. Из-за этого на участке от дома №17 до пересечения с улицей Профсоюзной временно изменят схему движения. Проезд для автотранспорта закроют на время работы тяжелой спецтехники, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях теплоснабжения».

Двухкилометровая труба теплотрассы, проходящая по улице Козловской, обеспечивает горячей водой и теплом сотни многоквартирных домов и социальных объектов. Поэтапную реконструкцию теплосети начали еще в 2020 году. За это время заменили полкилометра теплотрассы диаметром 400-500 мм.

В 2022-м здесь заменят 150 метров изъеденных ржавчиной труб. Сейчас специалисты раскопали теплотрассу и уже почти демонтировали старые трубы и плиты теплового канала. Вскоре начнут укладку новой теплотрассы и железобетонных перекрытий. Во время работ жители Ворошиловского района не останутся без горячей воды – их переключили на резервную схему.

После завершения работ на Козловской проведут благоустройство и восстановят асфальт, только после этого откроют движение для автомобилей.