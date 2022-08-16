Владимир Путин назначил новых судей в Волгоградской области

В четырех судах Волгограда и области назначили новых судей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В судах Волгоградской области указом президента Российской Федерации Владимира Путина состоялись назначения. В Старополтавском районном суде были продлены полномочия председателя Строгановой Светланы. Она возглавляет райсуд с 2015 года. Также состоялись назначения в других судах Волгограда и области.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, Светлана Дьяконова стала судьей Калачевского районного суда, Евгения Митрошина – в Камышинском городском суде, Галина Шаталова – во Фроловском горсуде. В Тракторозаводском суде указом президента судьями назначили Ольгу Левочкину и Наталью Панчишкину.