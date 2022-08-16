Волгоградец пытался спасти товарища, которого сам зарезал кухонным ножом

Мужчина один раз ударил друга ножом в живот. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Палласовские следователи возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя поселка Куликов. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти.

Все произошло 15 августа в доме обвиняемого. Он пригласил в гости 52-летнего друга. Сначала сидели мирно: обсуждали местные новости, говорили про дела. Из напитков был только крепкий алкоголь. Когда выпитого оказалось слишком много, возникла ссора, во время которой хозяин сзватился за кухонный нож. Он один раз ударил товарища в живот. Когда понял, что натворил, повез его на машине в районную больницу. Но рана оказалась слишком серьезной. Пострадавший умер, так и не доехав до медиков.

Следователи разбираются во всех обстоятельствах происшествия. Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области.