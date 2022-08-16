В Волгограде в ночном ДТП пострадала компания молодежи

В больницу отвезли двух девушек и одного парня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде трое молодых людей получили различные ранения в ночном ДТП. В 2.50 в Дзержинском районе 21-летняя девушка за рулем «ВАЗ-21114» напротив дома №90 по улице Ангарской не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пострадали водитель, 18-летняя и 21-летний пассажир «ВАЗа». Они оказались на больничных койках.

Напомним, накануне на юге Волгограда произошло жесткое ДТП. «Hyundai Accent» влетел под фуру, госпитализировали 21-летнюю девушку.