В Волгоградской области проведут инвентаризацию кладбищ

На кладбищах пересчитают все захоронения и покойников. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Комитет ЖКХ Волгоградской области подготовил проект документа об утверждении форм реестров для проведения грядущей инвентаризации кладбищ и мест захоронений в регионе. Замечания и предложения будут вносить в период с 15 по 22 августа, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документу, в регионе планируют утвердить три формы реестров – для кладбищ, мест захоронений и организаций, имеющих право на оказание похоронных услуг. Именно в эти формы и будут заносить данные во время последующей инвентаризации.