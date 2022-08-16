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Общество16 августа 2022 8:00

В Волгоградской области проведут инвентаризацию кладбищ

В муниципалитетах заполнят три специальных реестра
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
На кладбищах пересчитают все захоронения и покойников.

На кладбищах пересчитают все захоронения и покойников.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Комитет ЖКХ Волгоградской области подготовил проект документа об утверждении форм реестров для проведения грядущей инвентаризации кладбищ и мест захоронений в регионе. Замечания и предложения будут вносить в период с 15 по 22 августа, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документу, в регионе планируют утвердить три формы реестров – для кладбищ, мест захоронений и организаций, имеющих право на оказание похоронных услуг. Именно в эти формы и будут заносить данные во время последующей инвентаризации.