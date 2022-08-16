Волгоградцы за 3 дня разобрали бесплатные билеты на кинофестиваль «Волгоградский факел»

Волгоградцы разобрали все билеты на сеансы в рамках кинофестиваля Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Волгограда очень быстро разобрали бесплатные билеты на кинофестиваль «Волгоградский факел». Они забронировали все билеты на показы фильмов, которые участвуют в конкурсной программе. Сеансы пройдут в кинотеатре «Empire Cinema». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, остались билеты только на церемонию закрытия фестиваля, которая пройдет 30 августа в филармонии.

- Также на сайте работает функция отмены бронирования – в случае отказа пользователя от ранее забронированного билета, он становится доступным другим посетителям сервиса, - отметили в мэрии.

В рамках «Волгоградского факела» состоятся театральные постановки. На них также пока есть билеты, но они не бесплатные. Фильмы, участвующие в конкурсной программе, также будут показаны на верхней террасе Центральной набережной. В этом случае предварительная бронь не нужна.

Отметим, кинофестиваль «Волгоградский факел» состоится с 27 по 30 августа. Его гостями станут известные актеры театра и кино.

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