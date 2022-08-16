«Ситиматик-Волгоград» начал работу выездных офисов в муниципальных районах области

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальным отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» начал реализацию практики работы выездных офисов в муниципальных районах Волгоградской области. В каждом из них при содействии местных органов власти организованы рабочие места для сотрудников компании, которые в течение августа по графику выезжают в населенные пункты и проводят прием как физических, так и юридических лиц. На сегодняшний день такие офисы уже приняли посетителей в городе Камышин и поселке Петров вал Камышинского района, а также Октябрьском, Серафимовическом, Кумылженском и Клетском районах области.

Консультации даны 200 гражданам и 61 юридическому лицу, принято более 120 различных заявлений. В ходе работы выездных офисов регионального оператора на месте были оперативно решены вопросы о перерасчете платы за вывоз ТКО по причине временного отсутствия в жилом помещении, о порядке начисления платы за услугу собственнику и проживающим в жилом помещении, приняты заявления о внесении изменений в лицевые счета в связи со сменой места жительства, смертью или пропиской, закрытии или открытии лицевого счета. Вопросы юридических лиц касались корректировки оплаты, перехода с нормативного накопления отходов на фактический объем, порядка заключения договора с регоператором и предоставления перечня необходимых для этого документов.

Напомним, решение об организации работы выездных офисов «Ситиматик-Волгоград» в муниципалитетах принято по итогам серии личных встреч генерального директора компании Алексея Степанова с жителями региона в июле текущего года. Тогда граждане высказали пожелание о присутствии представителей регоператора в отдаленных районах Волгоградской области, уже в августе данное пожелание было реализовано. Работа офисов показала свою востребованность и будет продолжена во всех муниципальных образованиях.

Обращаем внимание, что многие вопросы удобно, оперативно и дистанционно можно решать через официальный сайт «Ситиматик-Волгоград»:

- кнопка «Обращение в компанию» позволяет направить письменное обращение и прикрепить документы;

- кнопка «Часто задаваемые вопросы» дает разъяснения по основным направлениям работы регоператора;

- кнопка «Я не получил платежку» позволяет оперативно сообщить о неполучении платежного документа за услугу «Обращение с ТКО»;

- кнопка «Личный прием» позволяет юридическим лицам записаться на прием к генеральному директору РО.

- в разделах «Для физических лиц» или «Для юридических лиц» размещены формы всех необходимых заявлений (на перерасчет, внесение изменений в лицевой счет и др.).

- по ссылке: есть возможность подписаться на получение электронной квитанции и отслеживать всю информацию по своему лицевому счету и оплачивать квитанцию.