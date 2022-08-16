В Волгограде к 1 сентября обновят разметку у школ и детсадов

"Зебры" обновят к Дню знаний. Фото: Мария АНАНОВА

Перед началом нового учебного года во всех районах Волгограда обновляют дорожную разметку на улицах возле школ, детсадов, музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

- Чтобы не препятствовать работе общественного транспорта и минимизировать неудобства волгоградцам, бригады работают преимущественно в ночное время, - рассказали в мэрии.

Каждую смену на дороги бригады наносят порядка 500 квадратных метров разметки. Завершить все работы на подъездах к учреждениям образования должны до конца августа, чтобы к 1 сентября все «зебры» уже были на месте. Большую часть переходов рядом со школами и садиками нарисуют в двухцветном варианте с чередованием желтых и белых полос. Как отмечают чиновники, так разметку видно даже при плохой погоде.

Всего в Волгограде «зебры» обновят почти у 385 детских учреждений. Так, в Тракторозаводском районе свежая разметка появится возле школ №86, 99, 27,12,17, 51, лицея №3 и гимназии №16, на Красном - рядом со школами №2,13,16,30 и 76, гимназией №12 и лицеем №2, а также возле садиков №42, 345, 392 и 329. В Красноармейском - перед лицеями №1 и №4, гимназиями №6, 7, 2 и 8, школами №9, 22, 31 и 60. И так по всему городу. Маркировку обновят и у спортшкол №17, 4, 13, 15, 21, 18, 6 и других учреждений.

Как отмечают в мэрии, в Волгограде для разметки используют светоотражающую краску, на дорогах с большим трафиком - износостойкий термопластик. В их составе есть специальные добавки как, например, стеклянные сферы для улучшения видимости ночью, в дождь и туман.