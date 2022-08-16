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Происшествия16 августа 2022 7:13

В Волжском в реанимации умерла девочка после падения с 3 этажа

Она поступила в очень тяжелом состоянии
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Травмы у ребенка оказались слишком серьезными.

Травмы у ребенка оказались слишком серьезными.

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За жизнь полуторогодовалой девочки из Волжского молились сотни людей. Она попала в реанимацию местной больницы 15 августа в крайне тяжелом состоянии. Но ребенок умер.

- Несмотря на оказываемую помощь реаниматологов, спасти девочку не удалось, - сообщили в облздраве.

Малышка получила серьезные травмы после падения с 3 этажа в городе Волжском на улице Дружбы. Девочка, которой было 1 год и 8 месяцев, из любопытства забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку открытого окна и полетела вниз. Родители в этот момент отвлеклись на свои дела. Когда приехали медики, кроха была еще жива.

Полиция проверяет обстоятельства ЧП. Свою оценку действиям или бездействию родителей предстоит дать следователям СУ СК по Волгоградской области. После смерти ребенка они организуют свою проверку.