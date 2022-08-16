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Происшествия16 августа 2022 7:00

В Волжском мужчина умер в припаркованной машине

Приехавшие медики не смогли запустить сердце
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Медики не смогли реанимировать мужчину. Фото: Тат Гаспарян

Медики не смогли реанимировать мужчину. Фото: Тат Гаспарян

ЧП произошло в Волжском утром 15 августа. 65-летний мужчина припарковался у одного из домов по улице Горького – он почувствовал себя плохо. Вместе с ним в машине были родственники. Они поспешили вызвать «скорую». Но пока медики добирались до места, сердце волжанина не выдержало. Приехавшая бригада «скорой» не смогла реанимировать мужчину. У него был целый список хронических заболеваний.

На место ЧП приехали полицейские, следователи. Но следов насильственной смерти и телесных повреждений не нашли.

- СУ СК по Волгоградской области проводит проверку по факту смерти мужчины. По ее результатам будет принято решение, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в ведомстве.